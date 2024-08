Nuova Mazda MX-5 2025 | come sarà la nuova generazione?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono ben quattro le generazioni dellaMX-5 prodotte tra il 1989 ed oggi. L’auto è una delle più premiate e fortunate sportive a due posti della storia dell’auto. Leggerissima ed apprezzata per le sue doti di comportamento su strada, l’auto vanta l’ulteriore pregio di potersi permettere un prezzo di vendita alla portata di molti. La massa inferiore o comunque attorno alla tonnellata fa sì che non servano potenze folli per far divertire chi sta alla guida. Tutto ciò ha portato benefici sulla cifra di acquisto. Nel 2016 la produzione del modello aveva già superato il milione di esemplati, un record per un’auto appartenente ad un segmento di nicchia. Sono appunto quattro le generazioni denominate NA (1989–1997), NB (1998–2001) NBFL versione aggiornata della NB dal (2001-2005), NC (2005–2015) e ND (2015-in produzione).