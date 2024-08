Milano inseguimento da film a Città Studi | 50enne in fuga riportato ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Unper le strade di. Rossi bruciati, vie contromano, pedoni che per un soffio non sono stati investiti. Alla fine, l’uomo al volante che ha cercato di sfuggire agli agenti di polizia locale che aveva alle calcagna, è stato denunciato eaiche stava scontando. Un “ghisa” è rimasto ferito durante l’ed è finito all’ospedale, venendo poi dimesso con una prognosi di 4 giorni per traumi al ginocchio. È successo martedì pomeriggio poco dopo le 16. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire e non è nota al momento neppure l’età del protagonista, che stando a quanto risulta al Giorno sarebbe un cinquantenne italiano. In azione i motociclisti del Reparto Radiomobile della polizia locale che poco dopo le 16 di martedì hanno intimato l’alt a una Fiat Panda in viale Abruzzi, all’altezza del civico 29.