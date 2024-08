La disponibilità delle librerie musicali nelle app per il montaggio di video

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 9 agosto 2024) La giusta scelta di una base musicale può decretare il successo di un. Basti pensare alle colonne sonore che accompagnano i film che, in molte occasioni, entrano nella testa dei telespettatori ancor più della pellicola stessa. Stesso discorso vale per quel che riguarda la creazione di filmati verticali (questo è il formato del presente e del futuro) destinati alle piattaforme social. Se è vero che Instagram e TikTok – per esempio – hanno accordi per mettere a disposizione musica coperta da diritto d’autore agli utenti, è altrettanto vero che se si vuole pubblicare un contenuto originale occorrerebbe utilizzare un“nato” con una determinata base. Per questo è molto importante trovare soluzioni che offranoroyalty-freeapp diediting.