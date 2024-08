Gruppi d' avanguardia ucraini a 25 km dal confine | tam tam dalla Russia svolta totale? | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Secondo alcune fonti russe,nella regione di Kursk, le disvisioni ucraine in alcuni punti sono riuscite a penetrare in profondità del territorio di ben 25 km. Si parla già di centinaia di soldati federali tra morti, feriti e arresi e di decine di mezzi persi. Ma secondo gli esperti russi che diversamente dalle autorità stanno facendo evidentemente fatica a nascondere la propria preoccupazione, quello che sta accadendo in questi giorni potrebbe essere solo l'inizio.