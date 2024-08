Friendzone quando il due di picche capita ai vip

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alla fine degli anni ’90 Max Pezzali cantava ‘La regola dell’amico’. Oggi la Gen Z parla di, identificando, con questa espressione, quella situazione in cui uno dei due amici si innamora e l'altra persona non ricambia, come la dinamica cantata dal cantautore di Pavia. Le cose, però, possono andare per il verso giusto e in alcuni casi, l'amicizia può diventare persino una solida base per una relazione romantica. Kristen Stewart e James Franco Nel 2012 James Franco si è preso una cotta per Kristen Stewart e le ha chiesto di uscire. Lei, però, è rimasta sulle sue. Secondo alcuni, l’ex Bella di ‘Twilight’ aveva in testa ancora Robert Pattinson. Dopo un po’ Franco è tornato alla carica, ma Stewart, a quanto pare, è stata irremovibile e ha preferito non andare oltre nella conoscenza.