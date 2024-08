D23 2024 | Marvel svela King Thanos la variante che ha sconfitto gli Avengers

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 9 agosto 2024) Abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta alcune concept art dinel 2022, e ora è statoto un look ufficiale del maestoso Titano Pazzo attraverso un nuovo cartonato avvistato sul palco dell’evento, mentre il D23 delsta per iniziare. Questo personaggio della Saga del Multiverso è riuscito a sconfiggere gli Eroi più potenti della Terra durante la battaglia finale di: Endgame e sarà l’antagonista del prossimoCampus E-Ticket al Disney California Adventure Park. First look atfor the upcoming multiverse ‘’ ride at Disneyland California.(via: @DrewDisneyDude) pic.twitter.com/7mqO1ufLiV— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 9,Si è ipotizzato che Repossa entrare a far parte delCinematic Universe e che possa avere un ruolo in: Secret Wars.