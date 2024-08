Crosetto | no armi Italia in attacco Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 agosto 2024) 9.00 Le "fornite dall'non possono essere utilizzate se non dal punto di vista difensivo. E le altre che potrebbero essere utilizzate in altro modo non possono essere impiegate per unin territorio russo.Ma non posso scendere in dettagli tecnici che sono secretati". Così il ministro della Difesa,, a Radio anch'io, circa l'delle forze ucraine nella Regione russa di Kurk. "Non vengono utilizzatene in questo, tranquilli", ha affermato il ministro.