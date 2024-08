Ciclismo - Settore giovanile Annullato il Benelli Problemi logistici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ stata annullata per motivila terza edizione, che si doveva svolgere verso la fine di agosto, del Memorial Alessandro, il cicloamatore garfagnino, nativo di Borsigliana di Piazza al Serchio e poi residente da tanti anni con la famiglia a Castelnuovo, scomparso l’8 settembre 2021, in seguito ad un incidente a Gassano in Lunigiana, mentre si allenava in bicicletta con altri suoi compagni. La gara garfagnina era riservata alla categoria "Giovanissimi", unica nella Valle del Serchio aperta sia ai maschi che alle femmine, suddivisa in sette categorie, a cominciare da quella "G0" per bambini e bambine sotto i sette anni, "G1" per ragazzi di 7 anni, "G2" (8 anni), "G3" (9 anni), "G4" (10), "G5" (11), "G6" (12).