Ciclismo Regionale Montagna crono show

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Campionatodella2024 ametro per le categorie allievi e juniores, sarà allestito sabato 24 agosto dalla Polisportiva Virtus VII Miglio di Settimello di Calenzano, per quello che dovrebbe essere l’ultimo impegno organizzativo della stagione per la società del presidente Paolo Traversi. Lo svolgimento delle due prove previsto al mattino è ufficiale, con gli allievi che saranno i primi a scendere in gara sulla distanza di km 5,500. La pedana di partenza sarà posta in via Dante Alighieri a Settimello e l’arrivo nei pressi del ristorante "Bottega di Morello". Il primo atleta prenderà il via alle 9 e dovrebbero essere una trentina quelli che si contenderanno il titolo toscano che l’anno scorso fu vinto sul Montalbano dal fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti.