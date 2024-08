Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 9 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024), venerdì 9, nuova giornate di gare all’Aquatics Centre, la casa deiin questedi Parigi. Ilodierno prevede i preliminari dellamaschile dalla piattaforma e la Finale femminile dal trampolino tre metri. In casa Italia si cercherà di lasciare il segno in entrambe le specialità, anche se non sarà facile. Partendo dall’atto conclusivo del pomeriggio, Chiara Pellacani sarà chiamata alla prova suprema. Dopo aver affrontato un buon percorso, specialmente in semifinale, l’azzurra vorrà ottenere il meglio possibile nella prova che assegnerà le medaglie. Chiara ha messo in mostra una buona consistenza, ma per puntare a salire sul podio servirà la perfezione. Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini saranno chiamati a tenere alto il vessillo italico dai dieci metri.