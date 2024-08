Atletica Mondiali U20 2024 | convocati 60 azzurrini per la rassegna iridata in Perù

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono 60 gli atleti italianiper iU20 diin programma a Lima, in, dal 27 al 31 agosto. La lista è stata ufficializzata dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi, e comprende 31 uomini e 29 donne. Tra questi c’è lo sprinter Eduardo Longobardi, sceso a 20.53 nei 200 metri ai campionati italiani U20 di Rieti. Presenti anche i marciatori Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato plurimedagliati giovanili, la saltatrice in alto Aurora Vicini che ha debuttato in maglia azzurra agli Europei di Roma, il giavellottista Lucio Visca, la triplista Erika Saraceni, l’ostacolista Matteo Togni.