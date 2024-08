Amici di Maria De Filippi scoperto un nuovo talento figlio di un noto cantante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le selezioni per formare la Classe di24 sono iniziate, tra i provinati ci sarebbe ildi uno dei cantanti più amati della musica italiana: ecco cosa dicono le indiscrezioni Con la nuova stagione televisiva alle porte, è tempo di casting per i programmi televisivi che torneranno in onda. Tra questi,diDeè già al lavoro per selezionare i giovani talenti che parteciperanno alla prima puntata del celebre talent show. Secondo quanto riportato da Mondo24, uno dei provinati avrebbe già impressionato positivamente la giuria: il suo pseudonimo è D'Art. Primi rumors su24 Dietro questo nome d'arte si cela Simone Riefoli, un giovane romano nato nel 2000, che sogna di seguire le orme dei tanti ragazzi che lo hanno preceduto nel programma di Canale 5.