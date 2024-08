Welfare a Latina approvato il Piano di zona del distretto socio-sanitario Lt2

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Il comitato dei sindaci delLt2, haildisociale per il triennio 2024-2026. “Si tratta della pianificazione sociale che interessa i cinque Comuni dele che è stata effettuata previo confronto con i sindacati, il terzo settore e i tavoli tematici”, ha affermato l’assessore ai servizi sociali Michele Nasso, delegato dal sindaco Matilde Celentano per la riunione che si è tenuta presso il Comune di Norma. “La trasferta a Norma – ha spiegato l’assessore Nasso – rientra nella tradizione dell’amministrazione Celentano, inaugurata lo scorso anno, per dare visibilità e centralità a tutti i comuni del, indipendentemente dal ruolo dell’ente capofila che in questo caso coincide con il capoluogo.