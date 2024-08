Vogliono fare una strage Choc nella musica annullati gli attesi concerti per rischio attentato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)di Taylor Swift per terrorismo. Ad annunciare quello che sembra il plot di un film di spionaggio è invece il drammatico resoconto della polizia austriaca. Fino ad ora tutte le attenzioni erano concentrate sui giochi olimpici di Parigi 2024, adesso però sembra evidente che alcuni gruppi terroristici avevano proprio atteso il momento perfetto per colpire, ma a Vienna e non in Francia. A rendere pubblica la vicenda, come dicevamo, è la stessa polizia austriaca. >> “Ho una cosa da dirvi”. Gigi D’Alessio costretto a interrompere il concerto: l’annuncio al suo pubblico La Rai, secondo le fonti internazionali, riporta: “Sono due le persone arrestate dalla polizia austriaca nel blitz anti-terrorismo che ha coinvolto due sospetti jihadisti accusati di pianificare un attacco aidi Taylor Swift previsti a Vienna l’8, il 9 e il 10 agosto”.