Una raccolta fondi per il ferito del rogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) È rimasto gravementenell’incendio del magazzino utilizzato dall’associazione di cui è presidente, riportando ustioni di secondo e terzo grado sul 30% del corpo. Ora un gruppo di amici lancia un crowdfunding per aiutarlo ad affrontare le spese mediche e coprire i danni dell’edificio. Così a Bologna ci si mobilita per Fabian Nji Lang, attivo da anni in progetti sociali sul territorio e fondatore dell’associazione interculturale Universo, che si occupa soprattutto dell’inserimento dei migranti e collabora con tantissime realtà. Lo scorso 23 luglio Lang era nel magazzino che la onlus utilizzava come deposito attrezzi a Ca’ de Fabbri, frazione di Minerbio, quando, forse per una sigaretta lasciata accesa, è divampato il. Unico coinvolto, è stato poi ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena.