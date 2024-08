Udinese Runjaic in vista della Coppa Italia | Finalmente gare ufficiali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'di Kostasi prepara alla prima gara ufficiale, quella dicontro l'Avellino. In avanti dovrebbe toccare a Thauvin e Samardzic alle spalle di Lucca. Il tecnico è pronto a questa nuova sfida: "Sarà una partita importante, per me e per la squadra,iniziano le. Sono qui da poche settimane, abbiamo cambiato modo di giocare, con un maggior possesso palla e controllo del gioco. La squadra ha acquisito bene questi concetti. Anche se siamo solo all'inizio sono soddisfatto dei progressi e del processo di apprendimento, oltre che dall'atteggiamento. Mi piace l'idea di schierare due trequartisti, ma le prime uscite ci daranno le indicazioni per fare qualche eventuale modifica. Rispetto alla formazione deciderò domani, dopo la rifinitura di oggi."