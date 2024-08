Tragedia nel salernitano a 68 anni muore mentre costruisce un muro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn operaio di 68, originario della provincia di Napoli, è morto oggi a Scafati, nellavorava alla costruzione di undi contenimento presso un’abitazione privata in via Velleca. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio, “ma ciò che è certo è che la sicurezza sui luoghi di lavoro continua a essere gravemente trascurata”. Lo afferma Gigi Vicinanza, della Cisal Metalmeccanici. “È inconcepibile che, nel 2024 – afferma il sindacalista – si debba ancora morire per guadagnarsi da vivere. Questo ennesimo incidente ci ricorda quanto sia urgente e necessario rafforzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e promuovere una cultura che metta al primo posto la vita dei lavoratori, piuttosto che il profitto”.