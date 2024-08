Tante iniziative a Borgo San Lorenzo per la festa del Patrono

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 8 agosto 2024)SAN– Tutto pronto per ladeldiSan, che si terrà sabato (10 agosto) con un programma ricco di appuntamenti organizzati dal Direttivo del Palio di San, Comune, Pro Loco ed ovviamente Parrocchia di San. La celebrazione delsi aprirà alle 10 con la Santa Messa Solenne, alla presenza delle autorità e delle squadre del Palio, nella Pieve, officiata dal Pievano don Luciano Marchetti. Alle 11.30, in sala del Consiglio comunale, la consegna delle 5 Stelle di San, da parte del Comune diSan, riconoscimento ad associazioni o singoli che abbiano eccelso per generosità, impegno e qualità nei vari campi della vita sociale ed associativa. Un premio borghigiano anche nei premi visto che questi saranno realizzati dai ragazzi e le ragazze di Koncreta, sezione del progetto Kontatto.