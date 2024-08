Scienza e spiritualità

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Vivere Fatima. Ci sono luoghi sulla terra dove va spenta la ragione per vivere appieno il benessere spirituale. Stare in mezzo a migliaia di persone è’ una terapia spirituale. Nella ricerca scientifica più attuale sta emergendo il ruolo dellacome determinate della salute umana. E’ una novità interessante che supera medioevali definizioni della. Lanasce dalla biologia del corpo umano. Non e’ una “cosa” scesa dal cielo. E’ la capacità che il corpo umano ha di trascendere la materia di cui e’ composto. Il nostro organismo riesce a produrre il pensiero, i valori ideali, l’amore, la poesia, la musicache transcendono la materia dalla quale sono originati. Laprescinde dalla religione e dalla fede. Laè una funzione corporea posseduta da ogni essere umano, in ogni epoca e in ogni luogo della Terra.