Sant’Angelo a Cupolo dopo la sospensione del Consiglio Comunale è stato nominato il Commissario prefettizio

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2023 nel termine fissato dalla normativa vigente (LEGGI QUI), il Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, ha sospeso ildied hail dott. Mario La Montagna, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura-U.T.G. di Benevento,per la provvisoria gestione dell’Ente, attribuendogli i poteri spettanti al, alla Giunta ed al Sindaco. Al dott. La Montagna èconferito anche l’incarico diad acta per l’approvazione del citato documento contabile in sostituzione delinadempiente alla diffida. L'articololadelilproviene da Anteprima24.it.