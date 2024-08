Riassunto | QIA investirà 180 milioni di USD in TechMet

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) QIA diventerà uno dei principali investitori di, con un impegno di investimento di 180di USD, che andranno ad aggiungersi agli investimenti esistenti dell’agenzia statunitense International Development Finance Corporation (“DFC”) e di S2G Ventures L’investimento consentirà adi raggiungere il suo obiettivo di raccolta fondi di 300di USD I finanziamenti verranno utilizzati per sviluppare le risorse esistenti die per ampliare la produzione di minerali essenziali quali litio, nichel, cobalto ed elementi rari, fondamentali per favorire la transizione all’energia pulita DOHA, Qatar e LONDRA e DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–La Qatar Investment Authority (QIA) ha annunciato oggi un investimento iniziale di 180di USD in, a dimostrazione dell’impegno di QIA di garantire la fornitura di minerali fondamentali provenienti da fonti gestite ...