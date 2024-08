Qui Atalanta Blitz della Dea ecco Retegui È lui il sostituto di Scamacca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da un centravanti azzurro all’altro. L’, perso per almeno sei mesi l’infortunato Gianluca, con uno dei suoidi mercato rapidi ed efficaci ha praticamente chiuso con il Genoa per l’altra prima puntaNazionale, il 25enne argentino di cittadinanza italiana Mateo. Operazione lampo quella con il Genoa, anche se restano da limare dei dettagli prima del nero su bianco: affare complessivo da 25 milioni, i primi 22 sarebbero per la cessione definitiva del giocatore, gli altri 3 di bonus futuri. Ma nell’operazione potrebbe entrare anche come contropartita tecnica, forse in prestito, l’attaccante maliano El Bilal Touré, acquistato la scorsa estate per la cifra record di 28 milioni, curiosamente a segno al debutto in A a febbraio proprio a Marassi.