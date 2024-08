Olimpiadi Parigi rimandata la finale di Pianosi | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tutto rimandato alledi2024. Pochi istanti prima della partenza della seconda race delladel kite surf maschile, il vento su Marsiglia si è abbassato da una decina di nodi a cinque/sei rendendo impossibile regatare per i quattro atleti, tra cui Riccardo. La gara èa domani e si partirà dalla classifica che vede in testa lo sloveno Toni Vodisek con due vittorie, l’atleta di Singapore Maximilian Maeder e Valentin Bontus, austriaco, con una e il nostro Pianoso ancora fermo a zero. L'articololadi: ilCalcioWeb.