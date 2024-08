LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Moroni fuori dalla finale del boulder&lead attesa per Zurloni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:51 Sembra in controllo una delle migliori specialiste del lead, che cerca disperatamente il settimo posto che vorrebbe dire qualificazione. 11:48 Prova costante e precisa di Brooke Rabautou, che si arrende ad una sola presaprima posizione fermandosi ad un totale di 155.8. Penultima atleta in gara la giapponese Ai Mori, che parte da 54 punti. 11:45 Con estrema attenzione l’americana si mette alle spalle la parte bassa della parete. 11:42 Sfiora il top Pilz, che firma uno straordinario 88.1. Totale di 156.9 per l’austriaca, che manda segnali alle avversarie in vista della finalissima. Si procede ora con l’americana Brooke Rabautou. 11:40 Ed ìper Jessica Pilz, che va anche abbondantemente oltre il suo compito ottenendo balzando addirittura in prima posizione provvisoria con il miglior punteggio del lead.