K-Beauty i cosmetici trendy da provare quest’estate per una pelle perfetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – La skincare coreana continua a piacere e a ottenere consensi sui social, via e-commerce e nei negozi fisici grazie al suo mix di approccio naturale e olistico e sperimentazione. Inoltre la K-non annoia mai e spesso sorprende i consumatori, proponendo costantemente prodotti innovativi sia rispetto alle texture, sia per quanto riguarda le formulazioni, per non parlare del design del packaging. Clienti famose La skincare coreana ha conquistato numerose celebrità in tutto il mondo grazie a queste caratteristiche e ai risultati efficaci che permette di ottenere. Si tratta di personaggi famosi che non solo adottanoe metodi della K-, ma spesso, con i loro racconti pubblici e i loro consigli, anche online, contribuiscono a renderla ancora più popolare.