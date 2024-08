’Il giro di vite’ va in scena ai Rozzi Opera lirica Chigiana-Mozarteum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’di nuovo protagonista a Siena alInternational Festival & Summer Academy. Dopo il successo riscosso dal Don Pasquale di Donizetti, ilLab, laboratorio di produzione d’dell’Accademia, ritorna con una nuova produzione in prima italiana, in collaborazione con l’Universitàdi Salisburgo. Al Teatro deidomani, e in replica sabato, va inil capolavoro di Benjamin Britten The Turn of the Screw,basata sul romanzo gotico Ildi vite di Henry James. Pietra miliare del Novecento musicale, l’viene proposta in un nuovo allestimento, con la regia di Florentine Klepper, scene e costumi di Selina Schweiger e la collaborazione dell’Associazione Guido Levi Lighting Lab. La direzione è affidata a Kai Röhrig, alla testa dellaUniversity Chamber Orchestra.