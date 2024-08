Il decreto Carceri non affronta il problema del sovraffollamento L’Associazione Antigone boccia il governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si parla spesso deldelleitaliane e delle possibili soluzioni, ma quando c’è da passare dalle parole ai fatti, la questione sparisce dai radar oppure si adottano misure che non riescono adre l’emergenza. Stando a quanto dichiara“per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, non fa eccezione nemmeno il recentedeldi Giorgia Meloni, che doveva alleviare la pressione sui penitenziari, ma che rischia di trasformarsi in un flop. “Nei primi 7 giorni di agosto ci sono stati quattro suicidi nelleitaliane. Sono 65 da inizio anno. Dal 1992 ad oggi solo in tre casi, ma a fine anno, si erano raggiunti numeri più alti”, spiega. Ilnonildel