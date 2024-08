Il comico Max Angioni all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro venerdì 9 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 8 agosto 2024) Max, nuova star della comicità italiana, torna dopo lo strabiliante successo del tour “Miracolato” e la collezione di sold out ottenuta nei teatri con il nuovo spettacolo “Anche meno”. Proprio con quest’ultima fatica ilsarà protagonista domani,, a, evento inserito nel calendario delSunset Festival. I biglietti per lo spettacolo, organizzato daZenit srl, in collaborazione con Città di, Regione Friuli Venezia Giulia ePromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dell’arena dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 e inizio spettacolo alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.