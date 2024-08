Gewiss Stadium posata giovedì la seconda trave americana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bergamo. Un altro grande passo in avanti verso la fine dei lavori. Il nuovoprende sempre più forma:(8 agosto) è stato il giorno della posa dellasopra la tribuna centrale. Da diversi giorni, per la precisione dal 6 luglio, la ‘gemella’ sopra la Rinascimento aspettava che l’altra parte dell’impianto di illuminazione venisse poggiata esattamente di fronte, in maniera speculare. Come del resto anche il giorno della posa, in cui la– che era arrivata in cantiere in 5 pezzi – è stata sollevata come pezzo unico e appesa sui punti esterni della copertura delle due curve, sopra la tribuna. Lain tubi di acciaio intrecciati, lunga 94 metri, di 60 tonnellate di peso, è stata prodotta negli stabilimenti trevigiani e friulani di Maeg Spa e attendeva di essere sollevata ormai da diversi giorni.