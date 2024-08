Coppa Italia domenica calcio di inizio alle 21 Subito un ex a tastare il polso Stellone è il primo banco di prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) AREZZOun ex a bagnare l’esordio in partite ufficiali dell’Arezzo chea Pesaro si troverà di fronte Roberto(nella foto). L’ex attaccante di Torino, Genoa e Frosinone, è arrivato sulla panchina dei biancorossi lo scorso marzo con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Un traguardo acciuffato, a differenza della sua esperienza con l’Arezzo, passando attraverso la lotteria dei playout con la Recanatese, al termine di uno spareggio condito da polemiche dove la Vis Pesaro è rimasta in serie C grazie al miglior posizionamento in classifica. Una squadra che è cambiata molto nelle ultime settimane, confermandocon un contratto fino al 30 giugno 2028. In squadra sono rimasti calciatori di esperienza come Pucciarelli, Valdifiori e Nicastro, sono poi arrivati altri elementi di valore come ad esempio l’ex Inter Joel Obi a centrocampo, oltre a tanti under.