Catania ore frenetiche per la fideiussione | è corsa contro il tempo la situazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) In casasono oree di grande tensione. I tifosi sono con il fiato sospeso a poche ore dal termine ultimo per sbloccare il tesseramento dei nuovi acquisti. La scadenza per presentare la garanzia fideiussoria è prevista alla giornata di venerdì 9 agosto. Secondo notizie provenienti dall’ambiente del club siciliano alle 21.30 di giovedì 8 agosto non è ancora arrivato l’ok della. LaSecondo quanto riferito da ‘La Sicilia’ una somma sarebbe a disposizione, ma c’è solo un documento arrivato dall’Australia in Francia. Si va sul filo dei minuti. Il vicepresidente Grella ha raggranellato una cifra di circa 2 milioni di euro dei 4,2 necessari. La cessione di Furlan in prestito al Lecco ha abbassato leggermente questa cifra. Si valutano tante ipotesi.