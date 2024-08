Azerbaigian il paese delle opportunità per l' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dall’11 al 22 novembre c’è unche conquisterà le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, sarà in testa nei servizitv, in Rete verrà cliccato come succede alle rockstar. Quelè l’, nazione cerniera tra Europa e Asia, non conosciuta come dovrebbe daglini, sempre alla ricerca di mete turistiche che sappiano stupire. In novembre, l’- dove operano impresene del settore energetico (Tecnimont, Saipem, Technip, Drillmec e Ansaldo) e hanno mercato i marchini della moda e del lusso -, ospiterà la Cop29, annuale conferenza sul clima dell’Onu. Ne parliamo con l’ambasciatore indell’, Rashad Aslanov, che sottolinea il rapporto di fiducia e proficui scambi tra i due Paesi. Dice Aslanov: «La nostra capitale, Baku, ospiterà 178 nazioni per la conferenza.