UFL | l’ultimo trailer svela l’attesissima data di uscita!

(Di mercoledì 7 agosto 2024)mistero di UFL, la quanto mai elusivadi, fa capolino nel più recentedel simulatore calcistico alternativo Ci siamo: come un fulmine a ciel sereno, ilfresco di pubblicazione riempie un mese di agosto relativamente privo di eventi con ladidi una delle new entry più attese nel settore calcistico, UFL. Il simulatore sportivo ha fatto parlare di sé grazie all’endorsement da parte del suo principale investitore, nientemeno che Cristiano Ronaldo in persona. Il fenomeno portoghese infatti campeggia fieramente nel materiale promozionale, dando all’altrimenti quasi timido esperimento dello sviluppatore indipendente Strikers Inc. un inatteso retrogusto di Tripla A. Per sapere quale giorno segnare (per poi segnare) sui vostri calendari, proseguite nella lettura. O guardate il video, come preferite.