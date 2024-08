Tv chi dovrebbe cambiarla entro il 28 agosto e perché Cosa non si potrà vedere più

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tante novità per quanto riguarda le nostre tv, e tutto dipende dal digitale terrestre. A partire dal 282024, infatti, inizia la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione DVB-T2. Ecomporta per gli utenti? Il nuovo standard del digitale terreste sarà fruibile sui canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, mentre i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD Rai Premium HD saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2, ed in simulcast anche in DVB-T. Ovviamente la modifica è volta a migliorare la qualità dell’immagine, che sarà superiore, e ad aumentare la quantità di canali ad alta definizione. Ci sono però alcuni punti da chiarire, soprattutto per chi ha televisori più vecchi. Innanzitutto: non serve cambiare antenna.