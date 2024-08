Tim è un leader collaudato

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tim è unche ha un incredibile curriculum di risultati per le famiglie del Minnesota. So che porterà la stessaship basata sui principi alla nostra campagna”, ha dichiarato la candidata alla presidenza degli USA, Harris, dopo aver annunciato la scelta con una video chiamata a Walz. “È l’onore della vita”, ha replicato su X il governatore, scrivendo che gli ricorda “un pò il primo giorno di scuola” e lanciando l’imperativo di “unirsi per vincere”. Fuori della sua residenza a San Paul, c’era già una folla per acclamarlo. Aggiornamento ore 12.31 La vicepresidente ha escluso quello che sembrava il favorito, il governatore (ebreo) della Pennsylvania Josh Shapiro, che rischiava di spaccare il partito per alcune sue posizioni: troppo filo Israele nella guerra a Gaza, poco tempestivo nel rimuovere un consigliere accusato di molestie, aperto alla scuola privata.