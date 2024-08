Sono un maestro massone e usiamo il cappuccio Cecchi Paone a ruota libera con Rovazzi – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – Non c’è più laria di una volta. Alessandro, giornalista, conduttore, politico, attivista lgbt, ospite del podcast “2046” di Fabioe Marco Mazzoli, con la partecipazione di Enrico Ruggeri, parla della sua appartenenza allaria: “Ioundel massimo grado, ioun, e in piùunarchitetto del rito simbolico che è un’ulteriore crescita di grado di potenza massonica. E questo è nella storia della mia famiglia. Perché tu puoi essere cattolico, puoi essere ateo, puoi essere tante cose. Se seicredi nella libertà, nell’uguaglianza, nella fraternità, nel progresso, nei diritti umani, nei diritti civili. In Italia laria è stata fondata da Mazzini e Garibaldi, credo di non dover dire altro.orgoglioso di esserlo e non mi nascondo”.