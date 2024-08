SKY – Il Napoli rifiuta l’offerta del Parma per Gaetano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildi 8 milioni delper Gianluca. Possibile ritorno di fiamma del Cagliari per il centrocampista azzurro.– La trattativa traper il trasferimento di Gianlucasi è arenata. Il club partenopeo ha respintopresentata dalla società emiliana, ritenendola insufficiente. Calciomercatoofferta respinta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione: “Non è stato trovato l’accordo tra, che ha offerto 8 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita ed eventuali bonus. Il, invece, per il giocatore continua a chiedere 12 milioni di euro. Il club azzurro ha cosìtodegli emiliani per il giocatore.” Il, guidato da Fabio Pecchia, ha manifestato un forte interesse per