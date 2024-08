Siano tutto pronto per la ‘Regina delle sagre’ | appuntamenti serali con musica popolare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAin piazza Borsellinoper ospitare la ReginaSagre. “L’innovazione e l’intuizione fioriscono quando le menti si uniscono, collaborano, trovano una condivisione aperta al bene comune” con questa frase l’associazione organizzativa dà il via alla 45esima edizione della Sagra della Braciola di Capra. Un appuntamento da non perdere con un evento che va avanti dal 1979. Da venerdì 09 a lunedì 12 agosto, infatti, torna la Sagra della Braciola di Capra che attualmente è organizzata dall’Associazione Sagra della Braciola di Capra. Nel 2005, la Braciola di Capra viene riconosciuta quale prodotto tipico locale della Regione Campania. Intorno alla sagra si ritrova una vera e propria comunità, unita nel vincolo della tradizione che trasforma il paese in un vero crocevia di turismo.