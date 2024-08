Raffaele Ciurnelli nella nazionale per gli europei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il tennis Giotto si tinge d’azzurro.è stato convocato dallaitaliana per i campionatiUnder 16. Il tennista, tesserato per il circolo di via Divisione Garibaldi, avrà la responsabilità di tenere alto il tricoloremassima manifestazione continentale di categoria in programma da lunedì 23 a domenica 29 settembre a Parma dove si sfideranno i migliori giovani di quaranta Paesi. La squadra italiana sarà formata da quattro ragazzi e quattro ragazze che scenderanno in campo con il sogno di tornare a vincere il titolo europeo a distanza di ventuno anni, dal momento che l’ultimo azzurro capace di laurearsi campione fu Fabio Fognini nel 2003.