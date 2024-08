Parigi 2024 Simonelli | Qui non dovevo fare questi errori ho buttato la gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Mi rode tantissimo, non mi passerà facilmente. Ho fatto degliinche non so come sia possibile. Mi sentivo bene, la prima parte dil’ho fatta molto forte, ho preso un ostacolo, forse due, dovrò rivedere il video. Male male, neanche il tempo di ripescaggio come quinto“. Queste le parole, a Rai Sport, di Lorenzodopo l’eliminazione in semifinale nei 110 ostacoli. L’azzurro, molto deluso, ha poi aggiunto: “Ho preso il nono ostacolo etutta lae tutta la stagione. Non doveva succedere oggi, la finale la volevo. Mi dispiace per me e per tutti voi che ci credevate con me“.: “Qui non, hola” SportFace.