Parigi 2024 pallanuoto maschile | calendario orari tv delle semifinali

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il, glie come seguire in tv ledel torneo dialle Olimpiadi di. Quattro nazionali rimaste a battagliare per le medaglie, una tra queste resterà fuori dal podio. Eliminata l’Italia, l’Ungheria se la vedrà contro la Croazia. L’altra semifinale vedrà opposte Serbia e Stati Uniti. I due match si giocheranno venerdì 9 agosto alle 14.35 e alle 19.35. La piattaforma streaming Discovery+ trasmette integralmente questa edizione dei Giochi. Possibile anche trovare la diretta su Sky Sport e Dazn, che mettono a disposizione degli abbonati canali aggiuntivi per questo evento. Rai 2 e Rai Sport si occupano della trasmissione in chiaro con 360 ore di dirette, con un occhio di riguardo per le competizioni che vedono coinvolti atleti italiani.