Oggi come allora Il Palace ricorda Eleonora Duse

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per il centenario della morte di, ilHotel ritorna per un giorno l’Hotel Méditerranée che costituì negli anni Dieci del ’900 il quartier generale nei sorni dell’attrice in città, mentre l’solitaria Fossa dell’Abate rappresentò l’appartato “buen retiro”.alle 18 Riccardo Mazzoni nel salone “dusiano” del 1913 al, allestito ad hoc, tiene una conferenza-narrazione (ingresso libero) dal titolo "a Viareggio e l’Hotel Méditerranée", con scoperte biografiche e storiografiche alla luce di materiale documentario inedito e raro, nello scenario della città dell’epoca, assurta al rango di maggior stazione balneare italiana, mèta della nobiltà e della ricca borghesia cosmopolita, di intellettuali, esponenti del mondo dello spettacolo, musicisti, letterati, artisti, diplomatici e scienziati.