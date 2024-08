MotoGP | Francesco Bagnaia Austria e Spagna per la vetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Silverstone non passerà alla storia come una delle migliori prestazioni in pista diche, nella Sprint Race e nel Gran Premio di Gran Bretagna 2024, si è dovuto puntualmente arrendere agli avversari e alle avversità. Nella mini gara è scivolato, mentre nella corsa domenicale è arrivato terzo alle spalle di Enea Bastianini, compagno di box in Ducati, e Jorge Martin, rivale nella corsa al titolo. Risultati che hanno tolto, momentaneamente, ladella classifica piloti al campione del mondo in carica. Gli appuntamenti in(poi ci sarà Misano) racconteranno moltissimo su questa avvincente lotta per il trono del Motomondiale 2024. Le dichiarazioni di: “Importante chiudere la gara” (Crediti foto: Pagina Facebook del pilota)“Sono soddisfatto, perché dopo ieri era importante finire la gara.