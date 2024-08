Lunga vita all’Eden | Ma il Politeama?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Forse fluttuano ancora, nella platea vuota e sgombra dalle sedute, nei camerini e nella cabina di proiezione spoglia, i fantasmi che, tra quella platea e quei camerini, da vivi, hanno passeggiato, lavorato e sognato. Forse, tra la polvere che ormai ne invade gli spazi, possono ancora respirare quell’aria di grandezza culturale che attraversava le sue sale e i personaggi che ne hanno scritto la storia, dallo stesso Enrico Pea, che per anni lo ha gestito, a Puccini, Pirandello Ettore Scola. E sembra di sentirli, muoversi, ribellarsi, fino a far scuotere quello che ora ne rimane, di quello che era il Teatro cinema, al destino fortunato e recuperato, di altri immobili, come il Teatro Eden, e, invece, al proprio, abbandonato e dissestato. Un destino, di cui proprio Pea, come scrive il Comitato “Salviamo il“, "cosa penserebbe?".