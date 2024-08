LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marsaglia 15 dopo la quarta rotazione della semifinale dai tre metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 11.22 Il coreano Woo esegue il doppio e mezzo indietro carpiato e ottiene il punteggio di 67.50. 363.75 lo score in totale. 11.21 Il francese Bisch ottiene con il triplo e mezzo ritornato raggruppato 61.20 ed è quinto nell’overall di 327.60. 11.20 Il giamaicano Knight-Wisdom ottiene con il triplo e mezzo rovesciato il punteggio di 52.50. Quarto il giamaicano con 341.00. 11.19 L’americano Capobianco ottiene con il doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti il riscontro di 81.90. Bravissimo a recuperare il pre-salto e totalizza 324.05. 11.18 Il coreano Yi ottiene con il doppio e mezzo indietro il riscontro di 57.00. Non preciso in questo tuffo e sesto in 303.50 nel totale. 11.17 C’è il colombiano Uribe che ottiene con il triplo e mezzo indietro 73.80. 355.55 per lui e in vetta. 11.