Lettera ' pro-Grillo' di 11 ex grillini Conte smemorato

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - "'L'ingratitudine è una mescolanza di egoismo, orgoglio e stupidita'', affermava Cartesio. 'Di norma, gli uomini sono stupidi, ingrati invidiosi, bramosi degli averi altrui; abusano della propria superiorità quando sono forti e diventano delinquenti quando sono deboli' aggiungeva Voltaire". Comincia cosi' unaaperta di 11 ex esponenti del M5s che decidono di intervenire sull'assemblea costituente del Movimento e sulle recenti divergenze tra il garante Beppee il leader Giuseppe. Anche se non esplicitato, inevitabilmente, il riferimento all'ingratitudine è tutto rivolto a, che con l'assemblea di ottobre ha annunciato di volersi rimettere alle decisioni degli iscritti anche per quanto riguarda modifiche dello Statuto, aprendo a cambi addirittura sul nome e il simbolo del M5s.