Joe Hendry | Mi piace essere qui a NXT potrei restare molto più a lungo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La star della TNA Joeha detto che potrebbe restate in NXTpiù del previsto. Nella puntata del 6 agosto, Joeha affrontato Joe Coffey dei “Gallus” in un match singolo dopo che il gruppo lo aveva attaccato la settimana precedente. Ha superato in astuzia Wolfgang e Mark Coffey quando hanno cercato di interferire, mentre il duo è stato espulso da bordo ring.poi ha segnato la vittoria contro Coffey. le parole didopo il match Terminato l’incontro, a Joeè stato chiesto da Sarah Schreiber se gli è piaciuto passare il suo tempo in NXT. La sua risposta è stata: “Di sicuro non è ancora finita, mi è piaciuto stare qui!persino restarci a, non mi interessa se qualcuno ha problemi con me negli spogliatoi“. Joeè stato una parte importante del crossover tra NXT e TNA.