Incidente a Roma | scooter schiacciato tra un pullman e un’auto

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cronaca di– Un trentenne esce illeso dallo schiacciamento in Corso Francia Questa mattina, unspettacolare si è verificato su Corso Francia, a, coinvolgendo undell’Atac, una Smart e uno. Il conducente dello, un trentenne, è rimasto illeso nonostante sia statotra i due veicoli. L’è avvenuto poco prima delle 10 in direzione via Flaminia, quando il ciclomotore è rimasto incastrato tra il mezzo pubblico e l’auto. Secondo i testimoni, una volta che i veicoli si sono fermati, il motociclista ha dovuto compiere un’acrobatica manovra, salendo con i piedi sulla sella per liberarsi dalla posizione pericolosa in cui si era trovato.