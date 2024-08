Il Milan chiude la tournée negli Usa Fonseca | Molto soddisfatto di tutti i giocatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Sonodai, il coraggio che mettono, come giocano.. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamoda migliorare ma stiamo facendo i passi giusti. Laè statapositiva, le sensazionibuone”. Queste le parole dell’allenatore del, Paulo, riportate dall’Ansa dopo la vittoria contro il Barcellona ai rigori nell’ultimo incontro delladei rossoneriStati Uniti: “Pulisic ha fatto una fantastica partita per me, ha giocato da 10 nel primo tempo e può giocare ovunque in attacco, èintelligente. Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva.