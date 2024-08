Furti e borseggi due arresti della polizia a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 - Due ladri arrestati adallanelle 24 ore. Uno ha rubato un borsello a un viaggiatore all'internostazione centrale ma grazie alla descrizionevittima e alle telecamere di videosorveglianza urbana una Volantehanno rintracciato il ladro nelle immediate vicinanze e lo hanno bloccato. L'uomo, un rumeno, è stato poi riconosciuto dalla vittima del furto e arrestato in flagranza di reato. Dopo il processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e scarcerato lo straniero applicandogli la misura cautelare del divieto di dimora a. In un'altra circostanza, inoltre, laha arrestato un tunisino nel centro cittadino per furto aggravato all'interno di un negozio di cosmesi.